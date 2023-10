Sinner-Medvedev all'ATP Pechino: dove vederla in tv e streaming

Da Miami a Pechino, come contro Alcaraz, in un incredibile deja vu. Sei mesi dopo Jannik Sinner e Daniil Medvedev si ritroveranno uno di fronte all'altro su cemento e ancora una volta con un titolo in palio. Stavolta è quella del China Open, torneo ATP 500 in corso a Pechino. Sinner è reduce dal trionfo contro Alcaraz, che gli ha consentito di salire al n°4 del mondo (best ranking, miglior azzurro di sempre nell'Era Open con Adriano Panatta). Medvedev ha invece superato Sascha Zverev, confermandosi uno degli uomini più caldi del momento. Per Jannik si tratta della quinta finale della stagione, la 12^ della carriera: andrà a caccia del 9° titolo, il terzo del 2023 dopo Montpellier e Toronto. Per il russo ottava finale del 2023, la 35^ in carriera. Se dovesse conquistare il titolo, alzerebbe il ventunesimo trofeo in ventuno città diverse.