E' il grande giorno di Sinner contro Djokovic alle ATP Finals di Torino. Al Pala Alpitour, l'azzurro va a caccia della sua prima vittoria contro il n°1 del mondo e campione in carica. L'incontro è in programma alle 21, in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

Jannik Sinner affronta Novak Djokovic nella 2^ giornata del round robin delle ATP Finals di Torino. Si gioca al Pala Alptour, che sarà sold-out per spingere l'azzurro a un'altra impresa. Jannik è reduce da l successo con un doppio 6-4 contro Stefanos Tsitsipas , che lo mette momentaneamente in vetta al girone verde . Il numero 1 del ranking (8^ volta che termina l'anno solare in vetta alla classifica, ben 400 settimane di permanenza) ha invece battuto in tre ore di gioco Holger Rune . Il serbo è a caccia del settimo titolo di 'maestro', che gli consentirebbe di superare Roger Federer, fermo a sei, e scrivere l'ennesimo record di una straordinaria carriera.

Jannik Sinner aprirà il programma di domenica affrontando Tsitsipas, dopo essere stato inserito nel girone verde delle ATP Finals anche con Djokovic e Rune. L'azzurro è sotto nei precedenti con tutti e tre i rivali, ma l'andamento e i numeri di questo 2023 fanno ben sperare. Le ATP Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 12 al 19 novembre DJOKOVIC-RUNE LIVE

Sono a favore di Djokovic i precedenti con Sinner , con l'italiano che ha perso tre volte su tre . La più recente è stata la semifinale di quest’anno a Wimbledon , nella quale il serbo si è imposto tre set a zero. Ben diverso l'andamento del quarto di finale 2022 , sempre sull’erba dell’All England Club, con lìaltoatesino avanti di due set e poi rimontato del rivale prima di arrendersi al quinto. Il primo incrocio, invece, risale al Masters di Monte-Carlo , con successo in due set del serbo. Sarà dunque il primo confronto sul cemento.

Dove vedere Sinner-Djokovic

L'incontro tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, valido per la seconda giornata del round robin delle ATP Finals 2023, è in programma martedì 14 novembre, ore 21, al Pala Alpitour di Torino. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW con telecronaca di Elena Pero e commento tecnico di Paolo Bertolucci.