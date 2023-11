Sinner-Djokovic, ascolti record su Sky

Ascolti record per l’incontro di ieri sera su Sky: quasi 800 mila spettatori medi per il secondo match dell’azzurro alle ATP Finals di Torino. E’ il secondo miglior ascolto di sempre per una sfida di tennis su Sky Sport

Ascolti record per il tennis su Sky con l’incontro tra Jannik Sinner e Novak Djokovic alle ATP Finals di Torino. Ieri sera, il match che ha visto trionfare l’azzurro contro il numero uno del mondo - dalle 21 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno - ha raccolto ben 789 mila spettatori medi e 1 milione 838 mila spettatori unici, con il 4,5% di share, facendo segnare il secondo miglior ascolto di sempre per un incontro di tennis su Sky , dopo la finale di Wimbledon 2021 tra Berrettini e Djokovic. Ottimi ascolti anche per gli studi studi pre e post gara , che hanno ottenuto rispettivamente 168 mila e 221 mila spettatori medi.

"Jannik, oltre il tennis": on demand l'intervista esclusiva a Sinner

In onda sui canali Sky Sport e on demand la Produzione Originale Sky Sport: "Jannik, oltre il tennis: Sinner, un anno dopo". Il numero 4 del mondo fa un bilancio degli ultimi dodici mesi con il primo Mille vinto in Canada, le sfide con Alcaraz e i nuovi obiettivi. L'intervista del direttore di Sky Sport, Federico Ferri da non perdere su Sky e in streaming su NOW e disponibile on demand.