Prima seduta a Malaga per Jannik Sinner in vista del quarto di finale contro l'Olanda, in diretta giovedì alle 10 su Sky Sport e in streaming su NOW. Arrivato lunedì sera in Spagna dopo le ATP Finals, l'altoatesino si è allenato sotto lo sguardo attento del capitano Filippo Volandri e del suo coach Simone Vagnozzi. Nel pomeriggio ci sarà il media day con le interviste ai protagonisti azzurri

