È il giorno della semifinale di Coppa Davis tra Italia e Serbia. Filippo Volandri ha scelto gli uomini da schierare: Sinner sfiderà Djokovic nella partita più attesa, Musetti sarà l'altro singolarista. Il classe 2002 è in vantaggio su Arnaldi per i precedenti contro Kecmanovic (due vittorie a zero) e per lo stile di gioco, considerato più adatto per mettere in difficoltà il 54 del mondo. Se dovesse giocarsi il doppio, sarà riproposta la coppia Sinner-Sonego come con l'Olanda. Diretta su Sky Sport Tennis dalle 12:00