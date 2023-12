Sarà valanga azzurra alle qualificazioni degli Australian Open, primo Slam della stagione, al via il 14 gennaio e visibili su Eurosport, canali 210 e 211 Sky. Sono infatti ben 17 gli italiani che si giocheranno un posto nel main-draw dello Slam down under. A spiccare però è soprattutto un'assenza, quella di Fabio Fognini, che non è presente nell'entry-list. Il ligure, che il prossimo anno compirà 37 anni, ha dunque deciso di non partecipare. C'è invece Flavio Cobolli, al momento fuori di appena 4 posti dal tabellone principale: il protagonista delle ultime Next Gen Finals potrebbe anche entrare direttamente nel main-draw in caso di qualche defezione. Spiccano nomi importanti, tra cui quelli di Dominic Thiem, David Goffin, Diego Schwartzman e Pablo Cuevas.