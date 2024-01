Tre azzurri al via la prossima settimana al torneo ATP 250 di Adelaide, ultimo step in vista degli Australian Open. Musetti sfrutta un bye all'esordio, Sonego pesca al 1° turno il tedesco Hanfmann. Per Arnaldi c'è invece la rivincita contro l'ungherese Fucsovics. Il torneo di Adelaide sarà in diretta da lunedì 8 gennaio su Sky Sport e in streaming su NOW

Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego saranno al via la prossima settimana dell'Adelaide International, torneo ATP 250 che completa il percorso in vista degli Australian Open (14-28 gennaio, visibili su Sky) e che prende il via lunedì 8 gennaio. Musetti, numero 4 del tabellone, godrà di un bye all'esordio: al 2° turno potrebbe incontrare Jordan Thompson, n.43 ATP, che a Brisbane ha salvato tre match point prima di sconfiggere Rafa Nadal. Sonego, numero 46, affronta al primo turno il tedesco Yannick Hanfmann, numero 51, per la seconda volta nel circuito ATP, la quinta complessiva. Il torinese ha vinto l'unico match ATP, nel 2021 nei quarti a Cagliari. Matteo Arnaldi, numero 44, inizierà come a Brisbane contro l'ungherese Marton Fucsovics, 59 del ranking: uno pari i precedenti. Chi vince, sarà il primo avversario del cileno Jarry, seconda testa di serie del seeding. Il torneo di Adelaide sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.