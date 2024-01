Decisa la finale del torneo ATP 250 di Hong Kong: Andrey Rublev rimonta il baby fenomeno cinese Shang (classe 2005) e sfiderà domenica il finlandese Emil Ruusuvuori. Appuntamento per domenica alle 9.30 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Andrey Rublev rischia ma conquista la sua prima finale del 2024 al torneo ATP 250 di Hong Kong. Il russo, numero 5 del mondo, supera in rimonta il baby fenomeno cinese Shang (classe 2005) con i parziali di 4-6, 6-2, 6-3. Domenica sfiderà il finlandese Emil Ruusuvuori, n°69 del ranking, che ha battuto in rimonta l'austriaco Sebastian Ofner (43) con i parziali di 4-6, 7-5, 6-3 in due ore di gioco. La finale in diretta dalle 9.30 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.