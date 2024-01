Rublev trionfa a Hong Kong: è il suo 15° titolo

Inizia bene l'anno di Rublev che conquista il torneo di Hong Kong battendo in finale Ruusuvuori con un doppio 6-4. Per il russo è il quindicesimo titolo in carriera, il sesto anno di fila con almeno un titolo vinto

Andrey Rublev inizia il 2024 nel segno del 15. Quindici come i titoli vinti in carriera dal russo, un traguardo raggiunto grazie al trionfo nell'ATP 250 di Hong Kong. Dopo le difficoltà nei quarti e in semifinale contro il francese Fils e, soprattutto, contro il cinese Shang, Rublev non ha avuto problemi in finale contro l'amico Emil Ruusuvuori, n. 69 al mondo, battuto con un doppio 6-4 in un'ora e 18 minuti. Un match senza passaggi a vuoto per il 26enne moscovita, solido al servizio soprattutto con la seconda (14 su 18) e cresciuto di livello nel secondo set.