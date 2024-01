Diventano nove gli azzurri al secondo turno delle qualificazioni degli Australian Open: ai sei di martedì si aggiungono Cobolli, Gaio e Passaro. Fuori gli altri cinque, compresa Nuria Brancaccio, unica donna ancora in corsa nel femminile. Gli Australian Open sono in diretta dal 14 gennaio ai canali 210 e 211 del telecomando Sky (Eurosport)

Aumenta la pattuglia italiana al secondo turno di qualificazione degli Australian Open. Dopo i sei di martedì (Nardi, Bellucci, Zeppieri, Vavassori, Napolitano e Bonadio), nella seconda giornata si sono aggiunti altri tre: sono Flavio Cobolli, Federico Gaio e Francesco Passaro. La vittoria di giornata da "underdog" spetta a Passaro: il 23enne perugino, n. 195 ATP, ha eliminato in due set lo spagnolo Pedro Martinez, n. 114 al mondo e testa di serie numero 6 del tabellone. Un successo netto come quello di Flavio Cobolli che ha liquidato la wild card australiana Jeremy Jin (classe 2004 e n. 770 ATP) con un doppio 6-2 in un'ora e un quarto. Si è concluso a metà del terzo set, invece, il match di Federico Gaio contro il francese Laurent Lokoli, ritiratosi a causa dei forti crampi in tutto il corpo dopo 2 ore e 28 minuti di gioco.