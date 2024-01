Sinner, domenica l'esordio. In campo anche Arnaldi

Gli organizzatori hanno svelato i match in programma domenica: subito in campo Jannik Sinner (contro Van de Zandschulp), Matteo Arnaldi (contro la wild card australiana Walton) e Novak Djokovic. Gli Australian Open sono in diretta dal 14 gennaio su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

IL TABELLONE DEGLI AUSTRALIAN OPEN