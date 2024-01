Djokovic: "Il pericolo numero 1 per me? Sono io"

Il serbo parla alla vigilia del debutto a Melbourne contro il 18enne croato Prizmic: "Il pericolo numero uno per me sono io. Il polso va bene rispetto alla United Cup, sicuramente è un problema fisico molto minore rispetto a quello che ho subito qui in passato". Alcaraz: "Voglio giocarmi il titolo con Nole" AUSTRALIAN OPEN, LA GUIDA COMPLETA

"Il pericolo numero 1 per me? Sono io". Il campione in carica Novak Djokovic insegue nuovi record agli Australian Open. Le sue ambizioni sono chiare anche nella conferenza stampa durante il Media Day. Quello che comincia domenica contro Dino Prizmic sarà il suo 19mo Open d'Australia, ma nessuno trova il tempo di chiedergli conto del 18enne croato, ultimo vincitore junior del Roland Garros. Del resto, la vittoria numero 90 sui campi di Melbourne Park passa per le sue condizioni fisiche. "Rispetto alla United Cup il polso va bene - rassicura Nole - sicuramente è un problema fisico molto minore rispetto a quello che ho subito qui in passato, sia nel 2021 che l'anno scorso".

"Legato ad alcuni posti di Melbourne" Djokovic ha poi raccontato la sua Melbourne, tra posti del cuore e un pizzico di scaramanzia anche se Nole non parla di superstizione: "Quando sono qui mi piace visitare alcuni posti ai quali sono legati i miei ricordi più belli e fortunati. Non so se sia il segreto del mio successo, ma mi piace visitare il giardino botanico per riconnettermi con la natura. Poi quando posso mi concedo una passeggiata in spiaggia oppure nel quartiere di South Yarra, che è meno caotico del centro, più rilassato. Mi piace isolarmi per trovare un equilibrio rispetto alle tensioni e allo stress dei majors". leggi anche Australian Open, domani il via: la guida completa

Alcaraz: "Voglio giocarmi il titolo con Djokovic" "Voglio sempre giocare contro i migliori del mondo per misurare il mio livello. Spero di arrivare in finale e di giocarmi il titolo contro Djokovic". Idee chiare e motivazioni forti per Carlos Alcaraz alla vigilia dell'Australian Open. Il murciano non ha disputato il primo Slam dell'anno nella scorsa stagione, mentre Djokovic è campione in carica. Dunque Alcaraz può aggiungere fino a 2000 punti al suo attuale bottino in classifica, il serbo invece può al massimo mantenerlo intatto se dovesse trionfare ancora. Togliendo i 2000 punti vinti l'anno scorso, Djokovic inizia di fatto l'Australian Open 2024 con un vantaggio di 200 punti su Alcaraz. Il murciano tornerà numero 1 del mondo vincendo il titolo; arrivando in finale se Djokovic dovesse perdere al massimo in semifinale; o in semifinale con Nole eliminato ai quarti o prima. "Saperlo è una motivazione extra" ha detto Alcaraz in conferenza stampa durante il Media Day.

