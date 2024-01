Quattro azzurri in campo a Melbourne nella notte tra domenica e lunedì. Saltato Berrettini-Tsitsipas, debutto per Musetti e Cobolli contro Bonzi e Jarry. Nel torneo femminile in campo Errani e Paolini. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

BERRETTINI SI RITIRA DAGLI AUS OPEN