Murray: "Potrebbero essere gli ultimi Aus Open"

"Ritiro? Non ho ancora preso una decisione, ma dovrò farlo"

"È una possibilità concreta che sarà l'ultima volta che giocherò qui - ha spiegato -. E sì, penso che probabilmente è a causa di come è andata la partita e di tutto il resto, non lo so. Mentre giochi la partita, ovviamente cerchi di controllare le tue emozioni, concentrarti sui punti e tutto il resto. Quando sei a un punto dalla fine, dici, non posso credere che tutto finisca così in fretta, e in questo modo. Sì, in confronto alle partite che ho giocato qui l'anno scorso, è la sensazione completamente opposta quando esco dal campo. Sono solo deluso dal modo in cui ho giocato e da tutto il resto. Un modo duro, duro per finire. Il ritiro? La mia famiglia conosce il luogo in cui vorrei terminare la carriera, ma non ho ancora preso una decisione. Dovrò farlo..."