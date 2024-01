Flavio Cobolli, romano e romanista, ha dedicato a Daniele De Rossi la vittoria che l'ha proiettato al terzo turno dell'Australian Open di tennis. Una carezza al tatuaggio ispirato dal neo allenatore dei giallorossi: "Non sapevo bene come esultare - ha spiegato in conferenza stampa, dopo il successo sul russo Pavel Kotov - Il suo arrivo alla Roma mi ha messo in difficoltà. Così ho alzato la maglia, per mostrare il punto dove ho tatuata la frase della sua fascia di capitano", ovvero "sei tu l'unica mia sposa, sei tu l'unico mio Amor".