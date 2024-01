Attesa per Bolelli/Vavassori: programma di sabato

le storie

Jannik Sinner è il primo giocatore italiano in finale agli Australian Open dopo lo storico successo in semifinale contro Novak Djokovic. L'ennesima perla che si va ad aggiungere alla collezione del nostro tennis moderno: da Berrrettini a Seppi, passando per Volandri, Sonego, Cecchinato e Musetti, fino all'impresa in Davis, ecco le partite degli ultimi anni da raccontare ai nipotini SINNER IN FINALE, DJOKOVIC KO IN 4 SET