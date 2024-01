Sabalenka regina bis a Melbourne: Zheng ko

La bielorussa si conferma campionessa a Melbourne battendo in due set la cinese Zheng. Per Sabalenka è il secondo major in carriera. Domani alle 9.30 la finale maschile tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky SINNER-MEDVEDEV, TUTTI I PRECEDENTI - LA FINALE DI BOLELLI E VAVASSORI LIVE

Aryna Sabalenka concede il bis. Un anno dopo il primo Slam in carriera, la bielorussa si conferma campionessa agli Australian Open. La 25enne di Minsk ha dominato la finale di Melbourne contro la cinese Qinwen Zheng (alla prima finale in un major), spazzata via con un netto 6-3, 6-2 in appena un'ora e 12 minuti di gioco. Sabalenka è stata dominante come in tutto il torneo in cui non ha concesso set alle rivali e, al massimo, ha lasciato 10 game per strada in un match.

Il racconto del match Gioco simile, ma velocità e qualità dei colpi differenti. Questa è la chiave di una finale a senso unico sin dai primi game, indirizzata da Sabalenka con il break in apertura sia nel primo che nel secondo set. Proprio il servizio ha fatto la differenza. Notevoli le difficoltà di Zheng che ha messo in campo solo il 53% di prime, commettendo sei doppi falli e, soprattutto, raccogliendo appena il 38% di punti con la seconda. Altro ritmo invece per Sabalenka che con la prima ha lasciato per strada solo tre punti, annullando le tre palle break concesse. Zheng ha sofferto il ritmo imposto dalla bielorussa, forzando spesso i colpi. Una tattica che ha portato in dote alla cinese 18 vincenti, ma anche 14 gratuiti. Non è bastato per impensierire la n. 2 al mondo. leggi anche La pagella di Sinner: la sua crescita ai raggi X

Sabalenka eguaglia Azarenka Sabalenka conquista così il secondo Slam in carriera, diventando la prima donna a vincere per due anni di fila gli Australian Open dalla connazionale Vika Azarenka nel 2012 e 2013. Un risultato che consente alla bielorussa di riavvicinarsi alla prima posizione del ranking WTA di Iga Swiatek, adesso lontana meno di 900 punti. Resta un torneo positivo, invece, per Zheng. La cinese classe 2002, che sta crescendo sulle orme di Na Li, registrerà lunedì il nuovo best ranking, entrando per la prima volta in carriera in top 10 (sarà n. 7 al mondo). leggi anche Verso Sinner-Medvedev: le 10 cose da sapere

