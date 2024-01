Sinner-Medvedev, 10^ sfida: quella che vale di più

Dalla partita perfetta contro il n.1 Djokovic alla finale contro un ex n.1 come Medvedev. Costruito per far giocar male gli avversari con un repertorio tecnico del tutto personale. La furbizia e la cattiveria agonistica di un fighter come il russo, già vincitore di uno Slam a New York. Ultimo spigoloso ostacolo di un cammino finora perfetto del nostro n.1. Sul piano tecnico Sinner ha una maggiore penetrazione dei colpi dentro il campo. Accelerazioni che dovrà sfruttare per evitare di finire nella pericolosa ragnatela del russo, in grado di allungare pericolosamente il braccio di ferro da fondo. Accorciare lo scambio per Sinner sarà determinante, ma dovrà scegliere il tempo giusto considerando la qualità del passante di Medvedev. Così come la variazione degli angoli, per allargare il campo, può incidere sulla gestione dello scambio considerando la posizione del russo piuttosto indietro dalla linea di fondo.