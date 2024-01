aus open

Jannik Sinner conquista il suo primo titolo Slam: l'azzurro ha battuto in rimonta Daniil Medvedev (dopo aver superato Djokovic in semifinale) ed è stato protagonista di un torneo praticamente perfetto. Ecco il suo percorso verso il trionfo più importante della carriera. E su Sky Sport24 da non perdere oggi 'Sinner trionfo Slam, diario di due settimane nella storia', uno speciale per rivivere la cavalcata vincente dell'azzurro: alle 19.30 e alle 22 su Sky Sport24 SINNER TRIONFA A MELBOURNE: MEDVEDEV KO