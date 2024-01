Ospite al 'Club' con Fabio Caressa, Paolo Bertolucci si è sottoposto a un gioco: ha creato 'il mostro' di Sinner, spiegando da quali grandi giocatori può aver 'rubato' i colpi. "Ha il dritto di Federer, non stilisticamente ma come efficacia. La testa è quella di Nadal, mentre il rovescio ricorda davvero quello di Djokovic. Ovviamente è solo un gioco, ma anche come coraggio siamo a livello dei big-3". Guarda il video

TRIONFO SINNER: VIDEO- FOTO - REAZIONI