Sorpresa in Coppa Davis: Serbia eliminata

Le qualificazioni di Coppa Davis regalano una prima sorpresa. È il ko della Serbia che, orfana di Novak Djokovic, ha perso sulla terra indoor di Kraljevo contro la Slovacchia. Un netto ko per 4-0 per i serbi che appena due mesi fa erano a un punto dalla finale (sogno spezzato dall'impresa di Sinner contro Djokovic) e adesso dovranno fare i conti con gli spareggi per evitare la retrocessione nel Gruppo I. La Slovacchia ha dominato in casa dei serbi, vincendo prima i due singolari con Klein e Molcan, rispettivamente contro Kecmanovic e Lajovic, e poi il doppio decisivo con la coppia Klein/Zelenay contro Cacic/Kecmanovic. La Slovacchia capitanata da Tibor Toth raggiunge così la fase a gironi di settembre per la prima volta da quando è stato introdotto il nuovo format. L'Italia, campione in carica, è già qualificata per la fase di settembre così come Australia, Gran Bretagna e Spagna.