Cuore Arnaldi, rimonta Nishioka e vola al 2° turno

Matteo Arnaldi si qualifica per il 2° turno del 'Delray Beach Open', torneo ATP 250 in corso sul cemento in Florida. Ma che fatica per il 22enne sanremese, n.43 ATP e sesta testa di serie, che si è liberato in tre set del giapponese Yoshihito Nishioka, n.77 del ranking. 4-6, 6-4, 6-3 i parziali per il campione di Davis in quasi due ore e mezza di gioco, in cui è stato decisivo a dir poco il servizio di Arnaldi, capace di piazzare la bellezza di 21 ace di salvare 7 palle break su 9. Partita complicata fin da subito per il sanremese, che cede 6-4 il primo set, non riuscendo a recuperare il break di svantaggio accusato nel terzo gioco. Cuore e carattere non mancano al campione di Davis, che si fa rimontare un break di vantaggio nel secondo parziale, ma da campione strappa la battuta al rivale nel 10° gioco e pareggia i conti. Arnaldi fa valere il maggior talento, serve alla grande e piazza il break decisivo nell'ottavo gioco per chiudere i conti: al 2° turno affronterà da favorito uno tra l'australiano Hijikata e il britannico Broady. L'azzurro è nel quarto del campione in carica, lo statunitense Taylor Fritz, n.9 del ranking mondiale. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.