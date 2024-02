Le parole del tennista altoatesino dopo aver raggiunto la finale nel torneo di Rotterdam e il terzo posto nel ranking Atp: "Vuol dire tanto per me e per tutta l'Italia. La cosa importante è essere d'esempio per altri ragazzi - spiega a Sky -. Oggi ho alzato il livello, domani sarà una grande sfida"

La 14^ vittoria di fila che coincide con un 2024 fin qui perfetto, un'altra finale raggiunta e la sicurezza a partire dal lunedì che arriva, o al massimo dal prossimo, di essere il nuovo numero 3 al mondo . "Sicuramente vuol dire tanto per me e per tutta l'Italia - racconta Jannik Sinner a Sky dopo aver battuto Griekspoor nella semifinale di Rotterdam -. Come dico sempre la cosa più importante è muovere il tennis italiano verso una direzione dove iniziano a giocare molti più ragazzi, di essere un esempio. E questo ha un peso un po' più importante, alla fine è solo un numero come dico sempre. Se parliamo oggi della partita ho alzato il livello, era la miglior partita del torneo che ho fatto finora. Spero che mi possa dare confidenza per domani e vediamo cosa riesco a fare".

"De Minaur gioca benissimo su questi campi"

"Ovviamente da fondo è uno che si muove molto molto bene - spiega l'altoatesino a proposito dell'avversario che affronterà domenica, De Minaur -, gioca benissimo su questi campi dove la palla non rimbalza altissima e quando tiri piatto comunque ti rimane in campo, e le palle sono abbastanza pesanti. Sarà una partita molto molto difficile, sarà una sfida: non vedo l'ora di riscendere in campo e provare a far bene. Grazie a tutti in anticipo per il supporto, la cosa importante è sempre dare il 100%".