Tennis

Berrettini perde altre 29 posizioni e scivola fuori dai primi 150 giocatori al mondo per la prima volta da agosto 2017. Sonego esce dalla top 50, salgono Darderi e Cobolli. In top 10 torna Ruud mentre Zverev scavalca Rublev in quinta posizione. Ecco il ranking ATP aggiornato prima del Masters 1000 di Indian Wells, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 6 al 17 marzo ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT