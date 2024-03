Sonego al 2° turno: Kecmanovic ko in due set

Sonego vince per la prima volta a Indian Wells battendo il serbo Kecmanovic in due set. Intanto entra in tabellone anche Luca Nardi, ripescato come lucky loser dopo il forfait di Etcheverry. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 17 marzo

