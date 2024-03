Cinque azzurri e Djokovic: il programma di oggi

Si chiude il 2° turno del Masters 1000 di Indian Wells con un ricco programma. Debutto per Djokovic (al ritorno in California dopo cinque anni), Medvedev (contro Carballes Baena) e Musetti (contro Shapovalov), spazio anche a Sonego, Fognini e Nardi. In campo femminile Bronzetti affronta Kalinina. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sarà un sabato all'insegna degli italiani al Masters 1000 di Indian Wells, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sono cinque gli azzurri oggi impegnati sul cemento della California, di cui quattro nel tabellone maschile. Sarà il giorno del debutto di Lorenzo Musetti: n. 26 del seeding, il carrarese affronterà Denis Shapovalov, ex top 10 rientrato nel circuito dopo sei mesi di stop per infortunio. Per Lorenzo, che ha perso le ultime quattro partite consecutive, sarà l'occasione per ripartire dopo un inizio stagione in salita con un record di 4 vittorie e 7 sconfitte.

Impegnati oggi anche Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Il torinese, che al primo turno ha convinto contro Kecmanovic, affronterà il n. 28 del seeding, Cameron Norrie. Banco di prova argentino, invece, per Fabio Fognini che giocherà con Sebastian Baez, n. 19 al mondo e reduce dai trionfi a Rio de Janeiro e Santiago, con una striscia aperta di nove vittorie consecutive. Spazio, inoltre, a Luca Nardi. Ripescato come lucky loser al posto dell'argentino Etcheverry, il pesarese esordirà nel tabellone principale contro il cinese Zhizhen Zhang, n. 50 della classifica mondiale. In campo femminile, infine, ci sarà Lucia Bronzetti, opposta all'ucraina Anhelina Kalinina, n. 35 WTA e testa di serie n. 32.