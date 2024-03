Sinner: "Felice di aver confermato la semifinale"

Jannik Sinner prosegue il suo cammino inviolato in questo 2024, con la 16^ vittoria di fila in stagione contro Jiri Lehecka che gli vale la semifinale a Indian Wells: "Sono contento, ho gestito bene il vento e non era facile contro un avversario potente e di talento. E' importante aver confermato la semifinale in un torneo così importante". Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-LEHECKA: GLI HIGHLIGHTS