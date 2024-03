Lo spagnolo supera Zverev e affronterà proprio Sinner in semifinale: "È il miglior tennista al mondo in questo momento, senza dubbio. Sono sicuro che sarà la partita più difficile che giocherò quest'anno". Sull'invasione delle api: "Mai visto nulla del genere, una mi ha punto". Il Masters 1000 di Indian Wells è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 17 marzo

Jannik Sinner è "il migliore al mondo in questo momento". A dirlo è Carlos Alcaraz, dopo la vittoria nei quarti di finale (contro Zverev e anche le api) e che lo ha proiettato in semifinale proprio contro l'altoatesino a Indian Wells. Tra i due sarà anche un vero e proprio spareggio per il secondo posto del ranking: "Onestamente - ha spiegato - non so come affronterò la partita. È il miglior tennista al mondo in questo momento, senza dubbio. Sta giocando incredibilmente bene, non ha perso quest'anno. Mi piace davvero vederlo giocare, sono sicuro che sarà la partita più difficile che giocherò quest'anno".