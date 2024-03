Da New York a Miami, da Rinderknech a Murray. Berrettini torna a giocare un match nel circuito maggiore dopo 202 giorni di assenza, segnati da alti e bassi. Le tappe di Matteo fino al rientro in Florida. Il match con Murray sarà in diretta stasera (terzo incontro dalle 17) su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

