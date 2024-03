Giorgi elimina Frech: al 2° turno con Swiatek

Inizia bene il torneo di Camila Giorgi che elimina la polacca Magdalena Frech (al quarto ko consecutivo) e si regala il secondo turno con la n. 1 al mondo Iga Swiatek. Il WTA 1000 di Miami è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Inizia con il sorriso il WTA 1000 di Miami per Camila Giorgi. Come a Indian Wells, la marchigiana vince il match d'esordio nel torneo, battendo stavolta la polacca Magdalena Frech, n. 47 al mondo, con lo score di 6-4, 6-2 in un'ora e 36 minuti di gioco. Una partita in discesa per Giorgi che non ha mai perso il servizio nel match, vincendo l'83% di punti con la prima. L'azzurra si regala così il secondo turno contro un'altra polacca, la n. 1 al mondo Iga Swiatek. Tra Giorgi e la polacca ci sono due precedenti: il bilancio è 1-1, ma risalgono rispettivamente al 2019 (agli Australian Open vinse Camila lasciando appena 2 game a Swiatek) e al 2021 (sempre a Melbourne, ma con la vittoria di Iga). L'incontro si giocherà venerdì, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.