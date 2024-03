I risultati dei quarti a Miami

Daniil Medvedev si qualifica per la seconda volta consecutiva in semifinale al Masters di Miami: il russo supera 6-2, 7-6 il cileno Nicolas Jarry e prenota la rivincita, in programma venerdì, contro Jannik Sinner. Tra le donne volano in semifinale Collins e Alexandrova. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sarà rivincita tra Daniil Medvedev e Jannik Sinner. Il russo vola in semifinale a Miami dopo aver superato il cileno Nicolas Jarry nei quarti di finale del Masters 1000. 6-2, 7-6 i parziali in un'ora e 41' di gioco per la terza testa di serie del torneo. Nonostante il tifo contro delle migliaia di cileni presenti sugli spalti, l'ex campione degli Us Open ha centrato la 14^ semifinale in un 1000 (la settima negli Usa), la seconda consecutiva dopo quella di Indian Wells. Medvedev dunque prosegue la sua difesa del titolo vinto 12 mesi fa proprio contro Sinner: il russo all'epoca era la 'bestia nera' dell'azzurro, che non l'aveva mai battuto. Ma negli ultimi 4 confronti a spuntarla è stato sempre Jannik, compresa la finale di Melborune, quando ha rimontato da 0-2. Il match sarà in programma venerdì e sarà trasmesso in diretta su su Sky Sport e in streaming su NOW.