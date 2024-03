A margine di un evento a Belgrado Djokovic è tornato sulla separazione con Ivanisevic ("abbiamo scritto la storia, gli auguro il meglio") e sulla scelta del suo sostituto, facendo intendere che potrebbe anche decidere di non affidars ad allenatori per un certo periodo. Il tennista serbo tornerà in campo per il Masters 1000 di Montecarlo, in programma su Sky Sport e in streaming su NOW dal 6 al 14 aprile IL RANKING ATP

A due giorni dall'annuncio della seperazione da Goran Ivanisevic, suo coach per sei anni a partire dal 2018, Novak Djokovic è tornato a parlare della fine della collaborazione con il croato e della scelta per il suo successore. Un tema ancora piuttosto incerto, almeno a giudicare dalle parole rilasciate dal numero uno del mondo a Belgrado in occasione della premiere del documentario sull'ex tennista jugoslavo Nikola Pilic. "Non ho ancora le idee chiare su chi sarà il nuovo allenatore, né se ce ne sarà uno. Ho avuto coach fin da quando ero ragazzino, ora cerco di sentire da solo ciò di cui ho bisogno", ha puntualizzato il vincitore di 24 tornei dello Slam, non escludendo dunque l'ipotesi di proseguire da solo, almeno per un periodo.

"Con Ivanisevic scritto la storia del tennis, gli auguro il meglio" Djokovic ha ripercorso anche i sei anni vissuti con Ivanisevic: "Insieme abbiamo scritto la storia del tennis - ha aggiunto - Abbiamo vinto, ma anche attraversato diverse prove e tribolazioni come la squalifica dallo Us Open o quanto successo in Australia: prima di tutto è stato lì per me come uomo e persona. Questo tipo di chimica ha portato grandi risultati. Gli auguro il meglio". leggi anche Djokovic, addio a Ivanisevic: non sarà più coach

Sul campo lavora con Zimonjic Ancora da capire se Ivanisevic sarà sostituito e su chi ricadrà la scelta definitiva. Intanto Nole, in vista della stagione sulla terra rossa, ha cominciato a lavorare sul campo a Belgrado con Nenad Zimonjic, ex numero in doppio con Daniel Nestor e capitano della squadra serba di Coppa Davis dal 2003 al 2004 e dal 2017 al 2020.