Sinner numero 2 ATP dopo Miami se...

Jannik Sinner vuole il numero 2 del ranking e l'obiettivo potrebbe anche concretizzarsi al termine del Masters 1000 di Miami . Tutto è nelle mani dell'azzurro, che oggi, venerdì 29 marzo, affronterà Daniil Medvedev in semifinale (diretta non prima delle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW ). Ma cosa serve al numero uno italiano per compiere il sorpasso sull'amico e rivale? Andiamo a vedere la situazione nel dettaglio dopo i quarti di finale di Miami.

La situazione nel ranking

Alcaraz, eliminato da Dimitrov, ha chiuso il suo Masters 1000 di Miami con un -160 punti di score: lo spagnolo doveva difendere la semifinale del 2023, ma non ci è riuscito, uscendo il turno precedente. Adesso Carlitos ha 8645 punti, 535 in più di Sinner. Jannik, che a Miami difende i punti della finale dello scorso anno, potrà portarsi a quota 8310 battendo Medvedev, pareggiando così il risultato del 2023. Una vittoria contro il russo, dunque, non basterà all'azzurro per prendersi la seconda posizione. Il sorpasso è possibile soltanto in caso di trionfo nel torneo: Sinner in quel caso salirebbe a 8710, a +65 sullo spagnolo.