Fognini si ferma nei quarti: vince Kotov in 2 set

Entrato in tabellone dalle qualificazioni, Fognini si ferma nei quarti a Marrakech, battuto in due set dal russo Kotov che in semifinale giocherà contro lo spagnolo Carballes Baena. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Stop nei quarti di finale all'ATP 250 di Marrakech per Fabio Fognini. Entrato in tabellone dalle qualificazioni, il ligure ha perso contro il russo Pavel Kotov, n. 68 al mondo, con un netto 6-1, 6-2 in un'ora e 17 minuti di gioco. Una partita in ombra per Fognini, segnata da tanti errori e dalle difficoltà al servizio (appena il 66% di prime in campo e il 58% di resa), ma condizionata anche da un problema alla gamba accusato dal 36enne di Arma di Taggia.