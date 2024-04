Il successo, la fama, gli infortuni e la depressione. Matteo Berrettini si è raccontato a 360 gradi in un'intervista in cui non si nasconde: "Facevo fatica ad alzarmi dal letto, all'inizio non potevo credere che la depressione avesse colpito me. I tanti guai fisici, le rinunce dopo aver lavorato molto: il serbatoio era vuoto". Poi la svolta: "Ho lavorato su me stesso, ritrovato energia e gioia di giocare. Ora voglio tornare".

Il primo infortunio a 9 anni e il serbatoio completamente vuoto

"Il primo infortunio l'ho subito ad appena 9 anni alla schiena, non riuscivo nemmeno allacciarmi i calzini. Ho sfruttato quei momenti per imparare a crescere e rinascere, come una scuola di vita - ha spiegato Berrettini -. Lo sport ti può insegnare quello. La prima svolta è stata la semifinale a New York nel 2021, non capivo cosa stesse succedendo. La finale di Wimbledon è stata anche l'esplosione, mia e del tennis. Da quel momento la vita è cambiata". Da quel momento Berrettini ha dovuto fare i conti con tanti infortuni che ne hanno condizionato il proseguo della carriera. Fino alla depressione: "All'inizio non ci credevo. Avevo tutto dal lavoro, dalla famiglia, dagli amici: perché mi sentivo così a terra, schiacciato da tutto. Ma ti prende in quel momento, per delle rinunce ad eventi per cui avevo lavorato tanto: le Finals di Torino dopo un anno pazzesco. E come se il serbatoio di energie fosse vuoto completamente e l'allenamento non serve. Le riempi con le cose belle e con le persone care".