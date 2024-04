Esordio per Jannik Sinner sulla terra rossa: l'azzurro debutta al 2° turno contro lo statunitense Sebastian Korda, n°27 del ranking ATP. Il match, secondo in programma dalle 11 sul Centrale, è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Il giorno tanto atteso è arrivato. Jannik Sinner fa il suo debutto al Masters 1000 di Monte-Carlo , direttamente al 2° turno , affrontando lo statunitense Sebastian Korda , n°27 del ranking. L'azzurro, che in stagione ha già vinto tre tornei (Australian Open, Rotterdam e Miami) perdendo una sola partita, se la vedrà con l'americano, che al debutto ha lasciato appena 3 giochi allo spagnolo Davidovich Fokina. Lo scorso anno Jannik arrivò in semifinale : in caso di conferma di questo risultato, sarà sicuro di mantenere la 2^ posizione nel ranking mondiale alle spalle di Djokovic e davanti a Carlos Alcaraz. Sinner-Korda, secondo match dalle 11 sul Centrale , è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW .

