Alcaraz salta anche Barcellona: c'è l'annuncio

Dopo Monte-Carlo, Carlos Alcaraz salterà anche l'ATP 500 di Barcellona. Campione in carica in Catalogna, lo spagnolo non ha ancora recuperato dall'infortunio al braccio destro e perderà in classifica i 500 punti conquistati un anno fa. "Ti auguriamo una pronta guarigione" il messaggio degli organizzatori del torneo catalano

Carlos Alcaraz non parteciperà all'ATP 500 di Barcellona. Dopo il forfait di Monte-Carlo, lo spagnolo non scenderà in campo anche in Catalogna dove un anno fa conquistò il secondo titolo consecutivo. Alcaraz ha ancora problemi al braccio destro: secondo i media spagnoli non c'è una lesione, ma il n. 3 al mondo fatica a trovare il feeling giusto con il dritto. Per questo motivo Carlos ha scelto di non giocare Barcellona. Serve massima cautela in vista di Madrid, Roma e Roland Garros, prossimi tornei nel suo calendario.