E' il giorno della finale a Monte-Carlo: sul Ranieri III si giocano il titolo Stefanos Tsitsipas, a caccia del tris nel Principato e il norvegese Casper Ruud, che non si è mai imposto in un Masters 1000. Si gioca alle ore 15, diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Si assegna il titolo a Monte-Carlo, è il giorno della finale. In campo alle 15 sul Ranieri III, un po' a sorpresa, si affrontano Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud. Inutile negarlo, il mondo si aspettava l'ennesima sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, ma il campo ha regalato un altro responso. Il greco ha vinto per due volte il torneo del Principato nel 2021 e nel 2022 e va a caccia del tris. Da lunedì rientrerà certamente in Top-10. Il norvegese, che contro Nole ha sconfitto per la prima volta il n°1 del mondo, cerca il suo primo successo in un Masters 1000. Finora Ruud (3 finali Slam, tutte perse) ha conquistato in carriera solo dei titoli 250. Il nordico è avanti 2-1 nei precedenti e ha conquistato anche l'unico confronto sul rosso (Madrid 2021).