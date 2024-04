Matteo Arnaldi si qualifica per il 2° turno del torneo ATP di Barcellona grazie al ritiro di Arthur Cazaux, infortunatosi alla caviglia nel finale del primo set sul punteggio di 5-5. L'azzurro affronterà ora l'argentino Baez. E domani tocca a Cobolli, che debutta contro Rafa Nadal: il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Matteo Arnaldi centra il 2° turno del “Barcelona Open Banc Sabadell”, torneo ATP 500 che si disputa sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899. Il 23enne di Sanremo, n.40 ATP, ha sfruttato il ritiro del francese Arthur Cazaux, n.75 del ranking, che si è infortunato alla caviglia nel finale di primo set, sul punteggio di 5-5. Per il transalpino si tratta del secondo ritiro di fila dopo il malore accusato a Miami. Arnaldi affronterà ora l'argentino Sebastian Baez, n.19 ATP ed ottava testa di serie. In tabellone altri due italiani: Lorenzo Musetti (bye al 1° turno) e Flavio Cobolli, che domani avrà tutti gli occhi puntati addosso per il rientro nel circus di Rafa Nadal. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.