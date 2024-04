In occasione degli Internazionali d'Italia (da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dall'8 al 19 maggio) è stato allestito un campo in terra a Piazza del Popolo che verrà utilizzato per le prequalificazioni e una serie di eventi. "Stiamo lavorando a un'esibizione con Sinner o Berrettini" ha spiegato l'assessore ai grandi eventi del comune di Roma, Alessandro Onorato. "Porteremo qui i big impegnati al Foro Italico" ha aggiunto il presidente della FITP, Angelo Binaghi

Il tennis arriva anche a Piazza del Popolo, in occasione degli Internazionali d'Italia. Grazie alla collaborazione tra la FITP e l'Assessorato ai Grandi eventi, sport, turismo e moda del comune di Roma, infatti, è stato allesito un campo in terra rossa all'ombra dell'obelisco Flaminio. Un campo che fino al 4 maggio verrà utilizzato per gli incontri delle pre-qualificazioni del torneo. Gli appassionati potranno assistere gratuitamente a due match al giorno, alle 11 e alle 15. I primi a scendere in campo a Piazza del Popolo sono stati Marcello Serafini e Luca Giacomini, poi la sfida al femminile tra Denise Valente e Gaia Maduzzi.

Onorato (ass. Roma): "Esibizione con Sinner o Berrettini" Il campo resterà allestito fino al 19 maggio e potrà essere utilizzato per gli allenamenti da ragazze e ragazzi dei club della Federazione. Inoltre verranno organizzati alcuni eventi, uno dei quali potrebbe coinvolgere Matteo Berrettini o Jannik Sinner come spiegato da Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda del comune di Roma: "Stiamo preparando un'esibizione pazzesca con Sinner o Berrettini. Le immagini faranno il giro del mondo in una delle piazze più belle che esistano". leggi anche Berrettini e Fognini vanno a Roma: hanno wild card

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Onorato (@alessandro_onorato)

Binaghi: "Porteremo qui alcuni big impegnati al Foro Italico" "Portare un pezzo di Internazionali nel cuore della città e il tennis a portata di tutti i romani è un’impresa che abbiamo tentato per anni - ha spiegato il presidente della FITP Angelo Binaghi - pur consapevoli delle difficoltà che avrebbe comportato solo immaginare di allestire un campo in terra rossa in un luogo come questo. Motivo per cui voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato con la Fitp e Sport e Salute a questa impresa: la Soprintendenza e il Comune di Roma. Siamo orgogliosi di mettere a disposizione della cittadinanza un campo regolamentare dove porteremo alcuni grandi nomi impegnati al Foro e dove si svolgeranno match delle prequalificazioni e di un Torneo Internazionale Under 16. Il tennis nel cuore di Roma è un’altra fotografia del momento di grande popolarità che stiamo vivendo".

