Domani alle 14 ci sarà il sorteggio del tabellone principale del Roland Garros. Djokovic guida il seeding seguito da Sinner. Al via anche altri otto azzurri: da Musetti a Berrettini, passando per Fognini. Di seguito le 32 teste di serie e gli italiani in gara, in attesa delle qualificazioni. Il torneo in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211) e NOW

ROLAND GARROS, GUIDA AL SORTEGGIO - SINNER, OGGI ALLENAMENTO A PARIGI