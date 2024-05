Inizierà lunedì alle 11 il Roland Garros di Jannik Sinner che aprirà il programma del giorno sul Suzanne-Lenglen contro Chris Eubanks. L'Open di Francia è in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211 e in streaming su NOW )

Lunedì 27 maggio, ore 11. L'appuntamento è fissato per l'esordio di Jannik Sinner al Roland Garros 2024. L'azzurro esordirà nel day-2 dello Slam francese, impegnato nel primo match di giornata sul Suzanne-Lenglen contro l'americano Chris Eubanks, n. 43 al mondo. Sarà un match importante per Jannik per testare le condizioni dell'anca quasi un mese dopo l'ultimo match ufficiale, giocato il 30 aprile a Madrid con Khachanov. Poi il forfait per Roma, le terapie a Torino e, adesso, il rientro. Sinner incontrerà un giocatore in crisi di risultati visto che Eubanks ha perso le ultime sei partite di fila (zero successi quest'anno su terra) e ha vinto solo uno degli ultimi undici match disputati. Tra i due c'è un solo precedente allo US Open 2022, incontro vinto da Sinner in tre set.