Djokovic non sbaglia, è al 3° turno. Medvedev ok

In un'altra giornata fortemente condizionata dalla pioggia a Parigi, Novak Djokovic accede al 3° turno dopo il convincente successo con lo spagnolo Carballes Baena. Medvedev vince anche grazie al ritiro di Kecmanovic, tutto agevole per Zverev con Goffin. L'Open di Francia in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211 e in streaming su NOW )

Novak Djokovic non sbaglia e si qualifica per il 3° turno del Roland Garros. Il n°1 del mondo, dopo aver perso il primo turno di battuta, è salito di livello nel corso del match contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, n°63 del ranking. 6-4, 6-1, 6-2 i parziali per il serbo, che riesce così a rinviare l'ascesa di Jannik Sinner sul trono del ranking mondiale dopo un match decisamente più convincente del precedente contro Herbert. Tutto liscio per Medvedev, il numero cinque al mondo gioca meno di un'ora contro Kecmanovic, dopo il primo set vinto 6-1, il serbo è stato costretto al ritiro sul 5-0 in favore di Medvedev al secondo. Agevole anche il successo per Sascha Zverev (4 del seeding), che ha sofferto solo il primo set contro David Goffin.