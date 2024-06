Berrettini è pronto al rientro in campo: il romano, che non gioca match ufficiali da due mesi, sarà impegnato all'ATP 250 di Stoccarda, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 10 al 16 giugno. Matteo inizierà così il percorso d'avvicinamento a Wimbledon

Due mesi dopo l'ultima volta, Matteo Berrettini è pronto a rientrare in campo. Il romano sarà al via dell'ATP 250 di Stoccarda, in programma dal 10 al 16 giugno, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Complice il forfait dell'australiano Vukic, Matteo è entrato direttamente in tabellone senza usufruire di una wild card. Il giocatore italiano ha svolto giovedì mattina un allenamento sui campi in erba sintetica del Master di Milano, seguito da Alessandro Bega e Umberto Rianna. Nel pomeriggio, invece, è atteso in Germania. Sarà il primo approccio sull'erba per Berrettini che inizierà così il percorso d'avvicinamento a Wimbledon. Dopo Stoccarda, l'azzurro dovrebbe giocare i tornei del Queen's ed Eastbourne prima di volare al All England Club per i Championships.