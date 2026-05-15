Sinner-Medvedev agli Internazionali BNL d'Italia, dove vedere in tv e streaminginternazionali
Sinner ritrova Medvedev due mesi dopo la sfida di Indian Wells: stavolta c'è in palio un posto in finale a Roma, nel loro primo confronto sulla terra rossa. Il match, in programma alle 19 sul Centrale, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Dalla finale di Indian Wells alla semifinale di Roma. Due mesi dopo Jannik Sinner ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino, per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale agli Internazionali BNL d'Italia, traguardo già raggiunto lo scorso anno dal n. 1 al mondo. Appuntamento alle ore 19 sul Centrale del Foro Italico, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.
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Sinner-Medvedev, tutti i precedenti
Sarà il diciassettesimo confronto in carriera tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, il secondo del 2026 dopo la finale di Indian Wells vinta dall'azzurro con un doppio 7-6. Jannik è avanti 9-7 nei precedenti e ha vinto nove degli ultimi 10 incontri: l'unico ko a Wimbledon 2024. Di seguito tutti i confronti
- 2026 - Indian Wells (F): Sinner b. Medvedev 7-6, 7-6
- 2024 - Atp Finals (RR): Sinner b. Medvedev 6-3, 6-4
- 2024 - Shanghai (QF): Sinner b. Medvedev 6-1, 6-4
- 2024 - US Open (QF): Sinner b. Medvedev 6-2, 1-6, 6-1, 6-4
- 2024 - Wimbledon (QF): Medvedev b. Sinner 6-7, 6-4, 7-6, 2-6, 6-3
- 2024 - Miami (SF): Sinner b. Medvedev 6-1, 6-2
- 2024 - Australian Open (F): Sinner b. Medvedev 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3
- 2023 - ATP Finals (SF): Sinner b. Medvedev 6-3, 6-7, 6-1
- 2023 - Vienna (F): Sinner b. Medvedev 7-6, 4-6, 6-3
- 2023 - Pechino (F): Sinner b. Medvedev 7-6, 7-6
- 2023 - Miami (F): Medvedev b. Sinner 7-5, 6-3
- 2023 - Rotterdam (F): Medvedev b. Sinner 5-7, 6-2, 6-2
- 2022 - Vienna (QF): Medvedev b. Sinner 6-4, 6-2
- 2021 - ATP Finals (RR): Medvedev b. Sinner 6-0, 6-7, 7-6
- 2021 - Marsiglia (QF): Medvedev b. Sinner 6-2, 6-4
- 2020 - Marsiglia (R16): Medvedev b. Sinner 1-6, 6-1, 6-2