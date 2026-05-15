Sinner ritrova Medvedev due mesi dopo la sfida di Indian Wells: stavolta c'è in palio un posto in finale a Roma, nel loro primo confronto sulla terra rossa. Il match, in programma alle 19 sul Centrale, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Sinner-Medvedev, tutti i precedenti

Sarà il diciassettesimo confronto in carriera tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, il secondo del 2026 dopo la finale di Indian Wells vinta dall'azzurro con un doppio 7-6. Jannik è avanti 9-7 nei precedenti e ha vinto nove degli ultimi 10 incontri: l'unico ko a Wimbledon 2024. Di seguito tutti i confronti