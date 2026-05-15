Internazionali BNL d'Italia, il programma di oggi: partite e orariinternazionali
Si giocano le due semifinali maschili agli Internazionali BNL d'Italia con gli azzurri grandi protagonisti: sul Centrale nel pomeriggio Luciano Darderi affronta Casper Ruud, mentre in serata Sinner affronta Medvedev. Nel doppio in campo Bolelli/Vavassori. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Venerdì con le semifinali maschili agli Internazionali d'Italia, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Italia grande protagonista, con Luciano Darderi che nel pomeriggio sul Centrale affronterà Casper Ruud, a caccia della sua prima finale in un 1000 della carriera. Tra i due giocatori non ci sono precedenti. In serata sarà la volta di Jannik Sinner, che sfiderà Daniil Medvedev per la prima volta sulla terra rossa. In campo anche il doppio, con la coppia Bolelli/Vavassori impegnata nei quarti di finale contro la prima testa di serie del seeding Heliovaara/Patten.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)+SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 13: Sky Tennis Show
- ore 13.30: Heliovaara/Patten vs BOLELLI/VAVASSORI
- a seguire: Sky Tennis Show
- non prima delle 15.30: Ruud (Nor) vs DARDERI (Ita)
- a seguire: Sky Tennis Show
- ore 18.30: Sky Tennis Show
- ore 19: SINNER (Ita) vs Medvedev
- a seguire: Sky Tennis Show
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.