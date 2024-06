Paolini: "Ho sognato questo momento"

L'azzurra sorride dopo la vittoria in semifinale a Parigi contro Andreeva: "Ricordavo la partita di Madrid, palla dopo palla mi sono rilassata. Volevo scendere in campo, divertirmi e fare del mio meglio: questo ha funzionato. Negli ultimi anni ho imparato a sognare e un momento così lo sognavo". Sabato alle 15 la finale con Swiatek, in diretta su Eurosport (canale 210 del telecomando Sky e in streaming su NOW)

PAOLINI IN FINALE: BATTUTA ANDREEVA