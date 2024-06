Sinner-Alcaraz, la semifinale venerdì alle 14.30

Appuntamento venerdì alle 14.30 sullo Chatrier per l'attesa semifinale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Gli amici e rivali si affronteranno per la quinta volta di fila in semifinale: per entrambi c'è in palio la prima finale in carriera a Parigi. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW)