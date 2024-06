Alcaraz: "Il Roland Garros diventerà un tatuaggio"

Il ventunenne ha sconfitto Zverev in cinque set conquistando il Roland Garros, uno Slam che ha sempre sognato di vincere e che presto diventerà un tatuaggio. "Sono felice di aver messo il mio nome accanto a quello dei grandi giocatori spagnoli", ha dichiarato Alcaraz in conferenza stampa

"Mi farò un tatuaggio sulla caviglia sinistra con la Torre Eiffel e la data di oggi". Carlos Alcaraz ha battuto Alexander Zverev 6-3 2-6 5-7 6-1 6-2 conquistando il Roland Garros , quel torneo che il suo idolo Rafael Nadal ha vinto 14 volte. Un momento speciale che il ventunenne spagnolo vuole immortalare sulla sua pelle. "Vincere questo torneo era il mio sogno fin da bambino" , ha dichiarato Alcaraz in conferenza stampa, "sono felice di aver messo il mio nome accanto a quello dei grandi giocatori spagnoli. Sono molto orgoglioso di quello che ho fatto per arrivare qui. Ci sono stati momenti difficili che hanno reso questo Slam quello di cui sono più orgoglioso".

"Ho lottato come un guerriero, al 5° set ho messo il cuore"

Come contro Sinner, anche in finale Alcaraz si è trovato in svantaggio al terzo set, ma è riuscito a rimontare Zverev e diventare il nuovo re di Parigi. "La forza mentale fa vincere le partite", ha continuato il nuovo numero 2 del mondo", se sei debole non puoi vincere uno Slam, oggi ho combattutto come un guerriero e mi considero tale. Quando arrivi al 5° set devi dare tutto, devi metterci il cuore. In quei momenti si vedono i migliori giocatori e io voglio essere uno di loro".