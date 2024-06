Berrettini e non solo: il programma di oggi su Sky

Giornata di ottavi di finale al torneo ATP di Stoccarda, dove va in scena un'affascinante sfida tra Matteo Berrettini e Denis Shapovalov. A s'Hertogenbosch tocca invece a Luca Nardi, che affronta lo statunitense Sebastian Korda, settima testa di serie del seeding. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Si chiude oggi il programma degli ottavi di finale dei due tornei ATP su erba che sono in diretta questa settimana su Sky Sport e in streaming su NOW . A Stoccarda il match più atteso è quello che vede impegnato Matteo Berrettini contro Denis Shapovalov . Il finalista di Wimbledon 2021 contro il semifinalista a Londra nel 2022. Il canadese, sceso al n.117 ATP, è in gara grazie ad una wild card. Shapovalov ha vinto entrambi i precedenti con l’azzurro, disputati negli ottavi di San Pietroburgo nel 2018 e nei round robin delle Davis Cup Finals a Madrid l'anno seguente. A s’-Hertogenbosch , in Olanda, tocca invece a Luca Nardi : il marchigiano, n.73 ATP, se la vedrà contro lo statunitense Sebastian Korda , settima testa di serie del seeding.

